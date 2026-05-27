Verso le amministrative. L’ex sindaco torna protagonista del dibattito politico cittadino in vista delle prossime elezioni amministrative.

Il ritorno nel dibattito politico

Dopo dieci anni alla guida del Comune di Nocera Inferiore, Antonio Romano torna protagonista del confronto politico cittadino in vista delle prossime elezioni amministrative. L’ex primo cittadino sarà infatti tra i sostenitori della candidatura di Paolo De Maio, contribuendo al percorso politico che accompagnerà la nuova sfida elettorale. Nel corso della sua esperienza amministrativa, Romano è stato tra i primi a sostenere con convinzione l’idea di un Agro unito, forte e propositivo, capace di fare sistema per favorire crescita, sviluppo e maggiore rappresentanza del territorio.

La visione di un Agro più forte

Una linea politica che negli anni ha puntato sulla collaborazione tra i comuni dell’Agro, immaginando un’area capace di condividere strategie, infrastrutture e opportunità per affrontare le sfide del futuro. Il sostegno a Paolo De Maio si inserisce proprio in questa visione territoriale più ampia, fondata sulla necessità di rafforzare il ruolo di Nocera Inferiore all’interno di un comprensorio sempre più centrale nelle dinamiche politiche e amministrative della provincia.

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