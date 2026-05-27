Momenti di paura a Nocera Inferiore dove un uomo di 74 anni, invalido civile, sarebbe stato aggredito e rapinato davanti all’ufficio postale di via Amato.

Secondo quanto riportato da rtalive, l’episodio sarebbe avvenuto giovedì scorso intorno alle 10 del mattino, mentre l’anziano si stava recando allo sportello ATM per effettuare un prelievo.

Stando alla ricostruzione, due giovani lo avrebbero avvicinato e accerchiato. Uno dei malviventi avrebbe immobilizzato il 74enne afferrandolo al collo, costringendolo a consegnare la carta bancomat e a rivelare il codice PIN, mentre il complice controllava la situazione all’esterno.

Uno dei rapinatori sarebbe poi entrato nell’ufficio postale riuscendo a prelevare mille euro dal conto della vittima. Secondo il racconto, durante la rapina l’anziano sarebbe stato anche deriso e umiliato.

Ad agevolare l’azione dei malviventi avrebbe contribuito la presenza di un’impalcatura di un vicino cantiere edile che, in quel momento, limitava la visuale dello sportello ATM dalla strada.

La vittima, profondamente scossa, avrebbe raccontato quanto accaduto ai familiari solo dopo due giorni, facendo poi scattare la denuncia ai Arma dei Carabinieri.

Sono ora in corso le indagini: gli investigatori stanno analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona e dell’ufficio postale per cercare di identificare i responsabili della rapina.