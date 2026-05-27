Dal 28 maggio al 3 giugno il Parco a Mare di Portici si trasformerà nel cuore pulsante della pizza campana con il ritorno del “Pepsi Pizza Park 2026”, evento che per sette giorni unirà gastronomia, spettacolo, cultura e intrattenimento in uno scenario unico affacciato sul mare.

Saranno 18 i maestri pizzaioli protagonisti della manifestazione, con alcune delle pizzerie più apprezzate del territorio campano e non solo. Dal classico stile napoletano alle pizze contemporanee e gourmet, passando per la pizza fritta e le proposte gluten free, il pubblico potrà vivere un vero e proprio viaggio tra sapori, tradizioni e innovazione.

Tra le pizzerie presenti figurano nomi conosciuti come Gino e Toto Sorbillo Eventi, Isabella De Cham, Pizzeria Salvo, Cia’ Mammà di Porzio, Regina Farina, Terra Nera, Klove e Ai Tre Monelli di Angri, insieme a numerose altre realtà provenienti da Napoli, Salerno, Caserta e dall’area vesuviana.

Grande attenzione anche allo spazio dedicato agli show cooking dal titolo “Pizza è Territorio”, format pensato per raccontare la Campania attraverso gli ingredienti, le tradizioni e le storie dei pizzaioli coinvolti. Ogni sera i maestri presenteranno una pizza ispirata alla propria terra d’origine, in un percorso che unirà gusto e identità culturale.

Non mancheranno momenti di intrattenimento con musica, talk, masterclass e dirette social quotidiane. Il villaggio ospiterà inoltre espositori e produttori della filiera agroalimentare campana, trasformando il Lungomare di Portici in un grande percorso dedicato alle eccellenze del territorio.

Ampio spazio anche ai dessert con cinque food partner specializzati nel settore dolciario e pasticceria, pronti ad accompagnare le serate del Pizza Park con proposte dedicate.

L’ingresso all’evento sarà completamente gratuito.

La manifestazione è organizzata da GRVN Company con il supporto del Comune di Portici e numerosi partner del settore food e beverage.