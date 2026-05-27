Nuovo allarme tra San Gregorio Magno e Buccino per un presunto caso di avvelenamento di cani scoperto nella giornata di ieri dalla Guardia Agroforestale Italiana.

Sul posto è intervenuto il personale coordinato dal dirigente Luigi Aliberti e dalla dirigente di zona Nicolina Pintozzi. Dopo il ritrovamento, gli operatori hanno immediatamente informato il sindaco di San Gregorio Magno e la Polizia Locale, attivando tutte le procedure previste per avviare le verifiche e mettere in sicurezza l’area interessata.

L’episodio riaccende l’attenzione sul fenomeno degli avvelenamenti di animali nel territorio del Vallo di Diano e dell’area del Tanagro, dove negli ultimi mesi si sono registrati diversi casi sospetti.

Sulla vicenda è intervenuto anche il presidente nazionale della Guardia Agroforestale Italiana, Antonio D’Acunto, annunciando un rafforzamento dei controlli:

“Si sta organizzando una task force presente sul territorio dove, nelle zone più sensibili, si procederà anche a proporre delle fototrappole con le amministrazioni comunali al fine di debellare queste persone”.

Le autorità invitano cittadini e proprietari di animali a prestare la massima attenzione e a segnalare immediatamente eventuali situazioni sospette alle forze dell’ordine competenti.