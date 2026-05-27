La Corte d’Appello ha confermato la condanna a due anni e otto mesi di reclusione per il 17enne di Scafati

Angri. Il sipario si è aperto, la campagna elettorale è già iniziata. Il prologo racconta di uno spettacolo già visto. Il sospetto è che non siano previste grandi novità nello sviluppo della trama