Revocata la sospensione della fornitura idrica prevista per giovedì 28 maggio 2026 a Sant’Egidio del Monte Albino. A comunicarlo è Gori attraverso un nuovo avviso inviato agli utenti nelle ultime ore.
Il lavoro programmato, inizialmente previsto dalle ore 7 alle ore 23 per consentire un intervento di riparazione sulla condotta adduttrice integrativa da parte della società Ausino S.p.A., è stato infatti annullato. Di conseguenza non ci sarà alcuna interruzione dell’erogazione dell’acqua nelle zone precedentemente interessate.
Tra le strade coinvolte figuravano Piazza Giovanni Battista Ferraioli, Piazza Martiri di Nassirya, Piazza Municipio, Viale della Pace, Viale Abate Natalino Terracciano e numerose traverse, oltre a diverse vie del territorio comunale tra cui Via Bosco, Via Castello Troiano, Via Francesco Ferraioli, Via Mario Cuomo, Via Orazio e Via Sorvello.
La comunicazione arriva dopo l’avviso diffuso nelle scorse ore che aveva annunciato la sospensione del servizio idrico con tanto di autobotte sostitutiva prevista sul territorio comunale. Ora, invece, la situazione torna alla normalità e la fornitura sarà regolarmente garantita per tutta la giornata di giovedì.