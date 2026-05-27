Momenti di apprensione questa sera a Sarno, dove un minore è stato investito da un’auto mentre attraversava la strada in via Esposito. Coinvolta una Smart che stava percorrendo la carreggiata al momento dell’impatto.

Sul posto sono intervenuti rapidamente i sanitari del 118 e gli agenti della Polizia di Stato, che hanno prestato i primi soccorsi e avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente.

Fortunatamente il giovane non avrebbe riportato ferite gravi, come riporta “Sarno Notizie”.

Gli agenti hanno effettuato i rilievi del caso e acquisito anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza comunali presenti nella zona, utili a chiarire l’esatta successione dei fatti.