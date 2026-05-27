Grande attesa a Scafati per la semifinale di ritorno della Poule Scudetto tra la Scafatese e il Desenzano, in programma domenica allo stadio “Giovanni Vitiello”.

Una sfida importante dal punto di vista sportivo, ma anche una giornata dal forte valore simbolico per il popolo gialloblù. Sarà infatti l’ultima gara casalinga della stagione e l’ultima prima dell’avvio dei lavori di ammodernamento dello storico impianto cittadino.

Per l’occasione, il presidente Felice Romano ha deciso di regalare l’ingresso gratuito a tutti i tifosi della Scafatese, con l’obiettivo di riempire gli spalti e vivere insieme un momento speciale.

Nel messaggio diffuso dalla società, il presidente ha voluto sottolineare il legame tra squadra, città e tifoseria:

“Domenica non sarà soltanto una partita. Sarà un momento da vivere e custodire. Questo stadio ci ha regalato emozioni incredibili, abbracci, gioie e ricordi che resteranno per sempre dentro ognuno di noi”.

Un pensiero particolare è stato rivolto anche ai più piccoli:

“Vogliamo viverlo ancora una volta tutti insieme, con il calore della nostra gente, delle famiglie e soprattutto dei bambini, che rappresentano il presente e il futuro di Scafati. Sono loro i miei gioielli più preziosi”.

La società ha invitato tutta la città a sostenere i canarini in una giornata che si preannuncia carica di emozione, orgoglio e senso di appartenenza.

“Quando questo stadio si riempie d’amore, appartenenza e passione… diventa qualcosa di unico”, ha concluso Romano.