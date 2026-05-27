Dolore e commozione a Scafati per la prematura scomparsa di Sara Nappi, venuta a mancare nella giornata di ieri all’età di soli 23 anni.

La triste notizia ha colpito profondamente familiari, amici e quanti conoscevano la giovane. A darne il doloroso annuncio sono la madre Maria, il fratello Alfredo, la sorella Alessia e tutta la famiglia.

Numerosi i messaggi di cordoglio arrivati nelle ultime ore, tra cui quello del sindaco Pasquale Aliberti, che attraverso i social ha espresso la propria vicinanza alla famiglia:

“Ci lascia troppo presto, ma il ricordo della sua bellezza e del suo sorriso resterà vivo nei nostri cuori. Alla sua famiglia e a tutti coloro che le hanno voluto bene va la mia più sincera vicinanza. Quando una giovane vita si spegne, non si perde solo una persona: viene a mancare un frammento del futuro della nostra città”.

Anche la redazione si unisce al dolore della famiglia Nappi ed esprime le più sentite condoglianze per la tragica perdita della giovane Sara.

La comunità scafatese si stringe attorno ai familiari in questo momento di grande dolore.