Notte insonne per diversi residenti di Scafati, che denunciano ancora una volta schiamazzi e caos notturno nella zona del parcheggio del campo sportivo.

Secondo la segnalazione, intorno all’1 di notte il piazzale sarebbe stato teatro di musica ad alto volume, urla, sgommate con auto e moto e gruppi di ragazzi intenti a ballare e registrare video social, creando forti disagi alle famiglie della zona.

“Ci sono bambini che piangono perché non riescono a dormire e tra poche ore devono andare a scuola”, scrive una residente esasperata, che parla di numerose segnalazioni già effettuate anche ai Carabinieri senza però risultati concreti.

Nel messaggio emerge tutta la rabbia dei cittadini:

“Abbiamo il diritto di riposare, soprattutto i bambini. Dopo una giornata di lavoro non è possibile vivere così”.

Non manca anche un appello ai genitori dei ragazzi coinvolti e all’amministrazione comunale, accusata dai residenti di non riuscire ancora a trovare una soluzione definitiva al problema del rumore notturno e dei ritrovi nel parcheggio.

Una situazione che, secondo chi vive nella zona, andrebbe avanti da tempo e che continua ad alimentare tensioni e richieste di maggiori controlli nelle ore serali e notturne.