Possibili disagi per i pendolari e per chi utilizza il trasporto pubblico locale nella giornata di venerdì 29 maggio. Le organizzazioni sindacali CUB Trasporti e SGB Sindacato Generale di Base hanno infatti proclamato uno sciopero nazionale di 24 ore.

A comunicarlo è fsbusitalia, società del Gruppo FS, che informa gli utenti che, in caso di adesione del personale, potranno verificarsi cancellazioni o variazioni dei collegamenti urbani ed extraurbani.

Saranno comunque garantite le fasce orarie di servizio previste dalla normativa:

dalle 6:30 alle 9:00

dalle 13:00 alle 16:30

Le corse partite regolarmente prima dell’inizio dello sciopero raggiungeranno comunque il capolinea di destinazione.

Si invitano i viaggiatori a verificare eventuali aggiornamenti e variazioni dei servizi prima di mettersi in viaggio.