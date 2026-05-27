Tragedia questa mattina all’Ospedale Cardarelli di Napoli, dove una donna ricoverata nel reparto di Terapia Intensiva Grandi Ustionati ha perso la vita dopo essersi lanciata da una finestra.

Il dramma si è consumato poco prima delle 10 nel padiglione E della struttura ospedaliera. Secondo quanto riferito dalla Direzione Strategica del nosocomio partenopeo, la paziente era ricoverata al terzo piano e si sarebbe gettata dalla finestra di uno dei bagni del reparto.

Inutili i soccorsi: la donna è morta a causa delle gravissime ferite riportate nell’impatto.

La paziente era rimasta coinvolta in un incidente sul lavoro che le aveva provocato ustioni importanti. Proprio oggi, secondo quanto emerso, era previsto il suo trasferimento nel reparto di Chirurgia plastica ricostruttiva.

L’ospedale ha espresso cordoglio e vicinanza alla famiglia della vittima, sottolineando come i pazienti ricoverati nel reparto vengano costantemente seguiti anche dal punto di vista psicologico, vista la particolare delicatezza dei traumi affrontati.

Dal Cardarelli fanno sapere inoltre che nel reparto sono presenti specifiche misure di sicurezza alle finestre e che tutti i pazienti vengono monitorati dal personale sanitario 24 ore su 24, come previsto nelle terapie intensive. L’azienda ospedaliera ha ricordato anche di aver aggiornato nel 2025 le procedure anti-suicidio interne.