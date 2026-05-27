Ad Tramonti scoppia la polemica dopo quanto accaduto durante le operazioni di lancio del Torymus sinensis, l’insetto antagonista naturale utilizzato per contrastare il cinipide galligeno del castagno, parassita che da anni minaccia i castagneti della Costiera Amalfitana.

Nonostante l’appello diffuso dal Comune nelle scorse ore, questa mattina diversi fuochi agricoli sono stati accesi tra castagneti e terreni del territorio comunale, proprio mentre erano in corso i lanci programmati dalla Comunità Montana Monti Lattari.

L’invito rivolto ai cittadini era chiaro: evitare la combustione di sterpaglie e residui agricoli non solo nella giornata del 27 maggio, ma anche nei dieci giorni successivi, per non compromettere la sopravvivenza del Torymus e l’efficacia dell’intervento fitosanitario, come riportato da “Il Quotidiano della Costiera”.

Le immagini dei pennacchi di fumo alzatisi in varie zone del territorio hanno però alimentato amarezza e preoccupazione tra tecnici e operatori del settore.

L’operazione, coordinata dalla Comunità Montana Monti Lattari con la direzione tecnica dell’agronomo Davide Della Porta, rientra nelle attività di tutela dei castagneti campani colpiti dall’infestazione del cinipide. Un progetto delicato, costruito attraverso monitoraggi e interventi specifici, sostenuto anche da importanti finanziamenti pubblici.

Secondo quanto emerso, per i lanci del Torymus sarebbero stati investiti circa 50mila euro destinati alla salvaguardia del patrimonio castanicolo locale.

Non manca però anche qualche critica alla comunicazione istituzionale: l’avviso del Comune sarebbe stato pubblicato soltanto sulla pagina Facebook istituzionale nella giornata precedente ai lanci, senza un coinvolgimento più ampio dei canali informativi del territorio.

Resta comunque la preoccupazione per comportamenti ritenuti superficiali, che rischiano di compromettere mesi di lavoro e un intervento considerato fondamentale per la tutela di uno dei simboli agricoli più importanti della zona.