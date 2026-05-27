Dopo il ritorno alla guida di Salerno, Vincenzo De Luca è tornato anche al centro della satira televisiva. Nella puntata andata in onda ieri sera di Striscia la Notizia, il tg satirico ha dedicato una nuova parodia all’ex governatore campano, ormai diventato un vero personaggio pop.

Nel video vengono ironicamente enfatizzati tutti gli elementi che negli anni hanno reso De Luca riconoscibile al grande pubblico: espressioni colorite, toni teatrali, metafore surreali e il suo modo diretto di comunicare, diventato spesso virale sui social.

Nel filmato compare anche l’imitazione della premier Giorgia Meloni, in uno sketch che gioca proprio sullo stile comunicativo dei due protagonisti della politica italiana.

Non è la prima volta che Striscia trasforma De Luca in protagonista di servizi satirici e imitazioni, soprattutto dopo il grande successo mediatico delle sue conferenze stampa durante il periodo del lockdown. Negli anni, infatti, il politico salernitano è diventato uno dei personaggi più condivisi sul web tra meme, remix e video virali.

Una comicità che continua a funzionare proprio perché parte da una figura pubblica ormai riconoscibile anche fuori dal contesto politico.