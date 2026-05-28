Verso il ballottaggio. Dopo il voto del primo turno la città entra nel clima del ballottaggio tra strategie, emozioni e nuovi equilibri politici.

La città si prepara alla sfida finale

Angri. Smaltite le emozioni del risultato elettorale di lunedì scorso, Pasquale Mauri e Alfonso Scoppa guardano ora con attenzione al ballottaggio in programma domenica 7 e lunedì 8 giugno. Entrambi i candidati sembrano orientati a non stringere apparentamenti ufficiali, anche perché gli schieramenti politici da loro composti appaiono ormai delineati da settimane e gli equilibri sembrano già bene strutturati e definiti.

Continua intanto a far discutere nell’intero Agro il risultato ottenuto da Scoppa, considerato fino a poco tempo fa un outsider della politica cittadina e oggi protagonista di una crescita di consenso che ha sorpreso anche molti osservatori. Dall’altra parte Pasquale Mauri continua a lavorare sul concetto di squadra, puntando anche su messaggi emotivi attraverso contenuti audiovisivi che insistono sulla propria esperienza amministrativa e sul forte legame che l’ex sindaco ha con la città, più volte richiamato anche durante la campagna elettorale.

Il bivio politico della città

Dopo aver voltato pagina rispetto alla precedente amministrazione, i cittadini di Angri si trovano ora davanti a una scelta che assume anche un valore simbolico e familiare. Pasquale Mauri e Alfonso Scoppa, infatti, sono legati da un rapporto strettissimo di parentela, essendo zio e nipote, una particolarità che rende ancora più singolare la sfida politica per la guida della città.

Se per Mauri la futura squadra amministrativa appare già piuttosto definita, resta invece massimo riserbo sulle scelte che potrebbero accompagnare un’eventuale vittoria di Scoppa. In queste ore cresce inoltre l’attenzione anche sulla composizione del prossimo consiglio comunale, elemento che potrebbe rivelarsi decisivo nella fase finale della campagna elettorale. Proprio la forza politica e numerica delle future assise cittadine potrebbe diventare uno dei temi centrali su cui i due candidati proveranno a convincere gli elettori nelle ultime settimane prima del voto. La sfida si accende.

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