Politica. Dopo una consiliatura di assenza l’ex presidente del consiglio comunale rientra tra gli eletti della coalizione guidata da Alfonso Scoppa.

Dalle piazze al Consiglio, ritorna Giordano

Certe presenze politiche forti non svaniscono mai davvero. Restano silenziosamente nei quartieri, nelle piazze, nei rapporti costruiti giorno dopo giorno con il territorio con risultati evidenti. Ed è proprio da lì che riparte Gianluca Giordano, tornato con forza tra i banchi del Consiglio comunale di Angri dopo una consiliatura di assenza.

L’ex presidente del consiglio comunale è infatti risultato il primo eletto della lista civica “Alfonso Scoppa Sindaco”, centrando uno dei risultati più rilevanti dell’ultima tornata amministrativa e rientrando con piglio e decisione nello scenario politico cittadino. Un consenso importante che conferma il radicamento costruito negli anni e la capacità di mantenere vivo il rapporto con gli elettori anche lontano dalle istituzioni.

«Ringrazio tutti per il risultato ottenuto che mi vede come il più votato della prima lista del raggruppamento di Scoppa, un risultato figlio di un’attività condotta nel corso degli anni ascoltando le persone e vivendo il territorio anche lontano dal consiglio comunale», spiega Giordano, rivendicando un percorso politico fondato sulla presenza costante e sul dialogo diretto con la città che non è mai mancato anche senza un preciso ruolo istituzionale.

La scommessa politica accanto a Scoppa

Il neo consigliere comunale ha sottolineato anche il valore della candidatura di Alfonso Scoppa, indicandolo come una figura capace di coniugare competenza amministrativa, preparazione professionale e conoscenza concreta delle problematiche cittadine. «Alfonso Scoppa rappresenta una garanzia per Angri – sottolinea Gianluca Giordano – è una persona competente, preparata e profondamente legata al territorio. La sua forza è quella di conoscere realmente i problemi della città perché li vive ogni giorno accanto ai cittadini, non solo durante la campagna elettorale».

Tra le priorità indicate da Giordano emergono il tema della sicurezza cittadina, il rilancio del centro storico, una diversa organizzazione dei parcheggi a sostegno della Ztl e una maggiore vivibilità cittadina. Particolare attenzione sarà riservata anche alle periferie, soprattutto alle zone di Orta Longa e Orta Corcia, senza dimenticare le questioni legate al Rio Sguazzatoio e alla viabilità di collegamento con via Santa Maria e la Nazionale.

Più che un ritorno personale, quello di Giordano appare il tentativo di riportare dentro il dibattito amministrativo una politica costruita sulla continuità della presenza ma anche di normalità. Almeno in questa tornata elettorale, il consenso sembra aver premiato chi non ha mai smesso di abitare la città anche lontano dalle istituzioni.

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