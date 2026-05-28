Tre giorni dedicati ai sapori del mare, alla tradizione cilentana e all’atmosfera unica dei borghi costieri: dal 30 maggio al 1° giugno 2026 Santa Maria di Castellabate ospiterà la nuova edizione della Festa del Pescato di Paranza, appuntamento ormai storico dell’inizio estate nel Cilento.

L’evento si svolgerà negli spazi di Villa Matarazzo e richiamerà, come ogni anno, migliaia di visitatori pronti a vivere serate all’insegna del pesce fresco, della musica e delle eccellenze gastronomiche locali.

Giunta alla quindicesima edizione, la manifestazione è diventata uno degli appuntamenti più conosciuti della costa cilentana, capace di unire turismo, tradizioni marinare e valorizzazione del territorio. Santa Maria di Castellabate, già celebre per aver fatto da sfondo al film “Benvenuti al Sud”, si prepara così ad accogliere residenti e turisti con un programma ricco di iniziative.

Tre giorni tra gusto e tradizione

La protagonista assoluta della festa sarà la classica frittura di paranza, preparata utilizzando pescato locale appena cucinato. Durante la manifestazione sarà possibile degustare numerose specialità di mare, tra cui triglie, gamberi, calamari e altri prodotti tipici della pesca cilentana.

Elemento simbolo dell’evento resta la gigantesca padella utilizzata per le fritture, diventata negli anni una delle immagini più rappresentative della manifestazione. Accanto al pesce non mancheranno piatti tradizionali, prodotti del territorio e proposte gastronomiche ispirate alla cucina locale.

Musica, stand e attività per tutte le età

La Festa del Pescato di Paranza non sarà soltanto un appuntamento culinario. A Villa Matarazzo verranno allestiti mercatini artigianali, spazi dedicati ai prodotti tipici, aree per laboratori e momenti di intrattenimento con musica dal vivo e spettacoli serali.

L’iniziativa punta a coinvolgere un pubblico ampio, dalle famiglie ai turisti in vacanza nel Cilento, offrendo un’esperienza che combina gastronomia e intrattenimento in una delle località balneari più apprezzate della Campania.

Un evento che valorizza il Cilento

Negli anni la manifestazione è diventata anche un importante strumento di promozione per il territorio di Castellabate e per l’intera area cilentana. La festa permette infatti di riscoprire la cultura marinara locale e di vivere il borgo in un periodo ideale per chi desidera trascorrere qualche giorno al mare tra relax, cucina tipica e panorami suggestivi.

Per chi sta programmando un weekend tra fine maggio e inizio giugno, l’evento rappresenta una delle occasioni più interessanti per visitare il Cilento e immergersi nelle sue tradizioni.

Informazioni sull’evento

La Festa del Pescato di Paranza 2026 si terrà sabato 30 maggio, domenica 31 maggio e lunedì 1° giugno presso Villa Matarazzo, a Santa Maria di Castellabate, in provincia di Salerno.

L’organizzazione è curata dall’Associazione Punta Tresino con il supporto di enti e istituzioni del territorio, tra cui Regione Campania, Comune di Castellabate, Provincia di Salerno e Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni.