Con l’arrivo della stagione estiva riparte anche il piano per regolare il traffico lungo la Costiera Amalfitana. A partire dal 1° giugno 2026 entrerà nuovamente in vigore il sistema delle targhe alterne sulla strada statale 163 Amalfitana, nel tratto compreso tra Vietri sul Mare e Positano.
Il provvedimento, pensato per limitare la congestione veicolare nei mesi di maggiore affluenza turistica, interesserà automobili e veicoli privati secondo un calendario definito fino alla fine di ottobre.
Come funzionano le targhe alterne
Le limitazioni si basano sull’ultima cifra numerica della targa del veicolo:
- nei giorni con data pari non potranno circolare i mezzi con targa che termina con numero pari;
- nei giorni con data dispari sarà invece vietata la circolazione ai veicoli con targa finale dispari.
Le restrizioni saranno attive nella fascia oraria compresa tra le 10:00 e le 18:00.
Restano esclusi dal provvedimento motocicli e ciclomotori, che potranno continuare a circolare senza limitazioni.
Il calendario delle limitazioni
Dal 1° giugno al 31 luglio 2026 le targhe alterne saranno in vigore durante i weekend e nei giorni festivi.
Le prime date interessate saranno:
- 30, 31 maggio, 1 e 2 giugno;
- 6 e 7 giugno;
- 13 e 14 giugno;
- 20 e 21 giugno;
- 27 e 28 giugno;
- 4 e 5 luglio;
- 11 e 12 luglio;
- 18 e 19 luglio;
- 25 e 26 luglio.
Nel periodo compreso tra il 1° agosto e il 30 settembre 2026, invece, le limitazioni saranno attive tutti i giorni.
Per il mese di ottobre il sistema tornerà a essere applicato soltanto nei fine settimana e nei festivi, nelle seguenti date:
- 3 e 4 ottobre;
- 10 e 11 ottobre;
- 17 e 18 ottobre;
- 24 e 25 ottobre;
- 31 ottobre.
Chi può circolare senza limitazioni
Sono previste alcune categorie esentate dall’ordinanza. Potranno infatti transitare liberamente:
- i residenti dei tredici comuni della Costiera Amalfitana e del Comune di Agerola;
- i veicoli al servizio di persone con disabilità munite di contrassegno H, purché il titolare sia a bordo;
- taxi e servizi di noleggio con conducente;
- mezzi di soccorso e forze dell’ordine.
Le deroghe previste
L’ordinanza prevede inoltre alcune deroghe specifiche.
Gli ospiti di strutture ricettive, alberghiere ed extralberghiere, potranno raggiungere la propria destinazione mostrando una prenotazione valida, ma esclusivamente nei giorni di check-in e check-out.
Anche i lavoratori non residenti impiegati nei comuni della Costiera e ad Agerola potranno usufruire della deroga limitatamente agli spostamenti legati all’attività lavorativa.
Possibilità di circolare anche per i proprietari di abitazioni situate nei comuni interessati ma non residenti, a condizione di ottenere un’apposita attestazione dal Comune competente.
L’obiettivo del piano resta quello di alleggerire il traffico lungo uno dei tratti stradali più frequentati e delicati della Campania durante i mesi di maggiore presenza turistica.