Ancora violenza all’interno della Casa Circondariale di Salerno. Nella giornata di ieri un detenuto avrebbe aggredito alcuni agenti della polizia penitenziaria e il comandante del reparto durante una perquisizione nella propria cella.

Secondo quanto ricostruito, il detenuto avrebbe inizialmente tentato di impedire l’accesso agli agenti, minacciandoli e danneggiando gli arredi della stanza. Successivamente, all’ingresso del personale penitenziario, avrebbe colpito il comandante del reparto al polso e aggredito anche un poliziotto penitenziario.

L’agente ferito è stato costretto a ricorrere alle cure del pronto soccorso, dove gli sono stati diagnosticati cinque giorni di prognosi.

Nel corso della perquisizione sarebbero stati inoltre rinvenuti e sequestrati due telefoni cellulari detenuti illegalmente all’interno della cella. Dopo l’episodio, il detenuto è stato trasferito in un’altra struttura penitenziaria.

A rendere noto l’accaduto sono stati Donato Capece, segretario generale del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria, e Marianna Argenio, vicesegretario regionale del SAPPE per la Campania.

“Esprimiamo pieno apprezzamento e vicinanza al personale della Casa Circondariale di Salerno per l’equilibrio, la professionalità e lo spirito di servizio dimostrati anche in questa delicata circostanza”, dichiarano i rappresentanti sindacali.

Il sindacato torna poi a denunciare le difficili condizioni negli istituti penitenziari campani, sottolineando il problema del sovraffollamento e della carenza di organico.

“È inaccettabile che una frangia sempre più violenta della popolazione detenuta continui a colpire impunemente le donne e gli uomini della Polizia Penitenziaria – aggiungono Capece e Argenio –. Servono interventi immediati per garantire maggiore sicurezza agli operatori e rafforzare gli organici”.

Il SAPPE ha infine ribadito il proprio sostegno al personale penitenziario, definito “presidio fondamentale di legalità e sicurezza dello Stato”.