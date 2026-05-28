Per mesi il 26 maggio 2026 è stato indicato come il possibile giorno di lancio di GTA 6, prima che Rockstar Games decidesse di rinviare ufficialmente il titolo. E proprio oggi, quella data è tornata improvvisamente al centro delle discussioni online.

A riaccendere l’attenzione della community è stato un vecchio post pubblicato da Rockstar Games il 6 maggio 2025, legato al secondo trailer ufficiale del gioco. Nel messaggio, lo studio confermava il primo slittamento dell’uscita fissando la nuova finestra di lancio proprio al 26 maggio 2026.

Sebbene il contenuto non sia nuovo, il fatto che il post sia tornato visibile sul profilo X della software house ha scatenato una nuova ondata di commenti, battute e meme tra gli appassionati, che non hanno perso occasione per ironizzare sulla lunga attesa del titolo.

C’è chi scherza parlando di “danni emotivi” causati dal rinvio e chi, con tono sarcastico, finge addirittura di stare già giocando al nuovo capitolo della serie. Nel frattempo, però, i fan continuano soprattutto a sperare in aggiornamenti concreti sul progetto.

Negli ultimi mesi la community ha provato in ogni modo a interpretare segnali, indizi e presunti riferimenti nascosti riguardanti GTA 6, alimentando teorie sempre più fantasiose. Alcuni utenti avevano persino ipotizzato che proprio questa data potesse coincidere con nuove informazioni ufficiali sul gioco.

Al momento, tuttavia, Rockstar Games non ha diffuso alcun annuncio aggiuntivo e sul fronte del nuovo capitolo della saga continua a regnare il silenzio.