Continuano gli approfondimenti investigativi sulla tragedia avvenuta lo scorso 13 marzo lungo la strada provinciale Via del Mare, nel territorio di Montecorice, dove hanno perso la vita Michele Pirozzi e Maria Magliocco, giovani fidanzati residenti a Capaccio Paestum.

La Procura di Vallo della Lucania ha disposto un incidente probatorio per ricostruire in modo dettagliato la dinamica del violento schianto avvenuto nella zona di Ripe Rosse. L’attività istruttoria, coordinata dal pubblico ministero Luigi Spedaliere, dovrà chiarire eventuali responsabilità connesse all’accaduto.

La dinamica al centro dell’inchiesta

Secondo i primi elementi raccolti dagli investigatori, l’auto sulla quale viaggiavano i due ragazzi, una Volkswagen Polo, sarebbe uscita di strada dopo una collisione con un Citroen Berlingo. Dopo l’impatto, il veicolo avrebbe sfondato il guardrail finendo nel dirupo che costeggia il tratto litoraneo della provinciale.

Nel fascicolo aperto dalla Procura risultano indagate quattro persone: il conducente del furgone coinvolto nell’incidente e tre dipendenti della Provincia di Salerno. L’ipotesi formulata dagli inquirenti è quella di omicidio stradale colposo in concorso.

Gli accertamenti tecnici dovranno stabilire sia eventuali responsabilità nella condotta di guida sia l’effettiva efficacia delle protezioni presenti lungo la carreggiata.

Verifiche sulle condizioni del guardrail

Subito dopo il sinistro, il guardrail travolto dalla vettura era stato posto sotto sequestro per consentire le analisi tecniche. Dai primi rilievi sarebbero emerse possibili criticità legate alla resistenza della barriera di sicurezza e alla capacità di contenere l’urto del veicolo.

Gli investigatori stanno inoltre approfondendo la questione relativa alla manutenzione del tratto stradale interessato dall’incidente. Secondo quanto emerso nelle verifiche preliminari, quella porzione della provinciale non avrebbe beneficiato di interventi specifici, nonostante lavori di manutenzione siano stati effettuati in altre aree della stessa arteria.

Nessuna ipotesi su alterazioni psicofisiche

Al momento non risultano contestazioni relative a eventuali condizioni psicofisiche alterate del conducente del Berlingo. Questo aspetto, secondo quanto trapela dall’inchiesta, non rientra nelle ipotesi investigative attualmente al vaglio della Procura.

L’incidente probatorio servirà ora a cristallizzare gli elementi tecnici utili all’indagine e a definire con maggiore precisione le responsabilità legate alla tragedia costata la vita ai due giovani.