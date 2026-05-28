Meta ha annunciato il debutto ufficiale dei nuovi servizi in abbonamento dedicati alle sue piattaforme principali. Nei prossimi giorni gli utenti di Instagram, Facebook e WhatsApp potranno accedere a funzioni extra attraverso piani mensili a pagamento pensati per ampliare le possibilità di personalizzazione e utilizzo delle app.

L’iniziativa riguarda il lancio delle versioni “Plus” delle tre piattaforme social, con formule separate e costi differenti in base al servizio scelto.

Quanto costano i nuovi abbonamenti Meta

Secondo quanto comunicato dall’azienda, i prezzi previsti per i nuovi piani saranno:

Instagram Plus: 3,99 dollari al mese

Facebook Plus: 3,99 dollari al mese

WhatsApp Plus: 2,99 dollari al mese

Meta ha inoltre anticipato l’arrivo di ulteriori opzioni premium dedicate ad aziende, professionisti e creator digitali.

Gli abbonamenti Plus saranno distinti dal servizio Meta Verified, che continuerà a offrire verifica dell’account, badge blu e assistenza prioritaria.

Instagram Plus: le nuove funzioni previste

Tra le principali novità introdotte con Instagram Plus ci saranno strumenti aggiuntivi dedicati alle Stories, alla personalizzazione del profilo e alla gestione dei contenuti pubblicati.

Gli utenti abbonati potranno ad esempio:

verificare chi ha visualizzato una Story tramite ricerca dedicata;

prolungare la durata delle Stories fino a 24 ore aggiuntive;

evidenziare una Story settimanale;

controllare quante persone hanno rivisto più volte una Story;

visualizzare anteprime delle Stories altrui senza risultare visibili;

utilizzare nuovi font per la biografia del profilo;

accedere a icone personalizzate dell’app;

pubblicare post senza mostrarli nel feed dei follower;

fissare un numero maggiore di post in evidenza sul profilo;

creare liste aggiuntive oltre alla funzione “Amici Stretti”.

Facebook Plus: focus su Stories e personalizzazione

Anche Facebook introdurrà una versione premium con strumenti dedicati soprattutto alle Stories e all’esperienza utente.

Tra le funzioni annunciate figurano:

icone personalizzate per Facebook e Messenger;

Stories con durata estesa di 48 ore;

nuove “Super Reazioni” per interagire con i contenuti;

ricerca avanzata tra gli utenti che hanno visualizzato una Story;

statistiche sui rewatch delle Stories;

visualizzazione anonima delle anteprime delle Stories pubblicate da altri utenti.

WhatsApp Plus: più personalizzazione e gestione chat

Per WhatsApp, invece, il piano Plus punterà principalmente sulla personalizzazione dell’applicazione e sulla gestione delle conversazioni.

Gli utenti potranno avere accesso a:

sticker esclusivi;

nuovi loghi e icone dell’app;

temi grafici aggiuntivi;

suonerie personalizzabili;

possibilità di fissare oltre 20 chat in alto;

strumenti avanzati per organizzare la lista contatti.

L’introduzione dei nuovi piani rappresenta un ulteriore passo di Meta verso servizi premium a pagamento, sempre più orientati a offrire funzioni avanzate e strumenti esclusivi agli utenti delle proprie piattaforme social.