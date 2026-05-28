Meta ha annunciato il debutto ufficiale dei nuovi servizi in abbonamento dedicati alle sue piattaforme principali. Nei prossimi giorni gli utenti di Instagram, Facebook e WhatsApp potranno accedere a funzioni extra attraverso piani mensili a pagamento pensati per ampliare le possibilità di personalizzazione e utilizzo delle app.
L’iniziativa riguarda il lancio delle versioni “Plus” delle tre piattaforme social, con formule separate e costi differenti in base al servizio scelto.
Quanto costano i nuovi abbonamenti Meta
Secondo quanto comunicato dall’azienda, i prezzi previsti per i nuovi piani saranno:
- Instagram Plus: 3,99 dollari al mese
- Facebook Plus: 3,99 dollari al mese
- WhatsApp Plus: 2,99 dollari al mese
Meta ha inoltre anticipato l’arrivo di ulteriori opzioni premium dedicate ad aziende, professionisti e creator digitali.
Gli abbonamenti Plus saranno distinti dal servizio Meta Verified, che continuerà a offrire verifica dell’account, badge blu e assistenza prioritaria.
Instagram Plus: le nuove funzioni previste
Tra le principali novità introdotte con Instagram Plus ci saranno strumenti aggiuntivi dedicati alle Stories, alla personalizzazione del profilo e alla gestione dei contenuti pubblicati.
Gli utenti abbonati potranno ad esempio:
- verificare chi ha visualizzato una Story tramite ricerca dedicata;
- prolungare la durata delle Stories fino a 24 ore aggiuntive;
- evidenziare una Story settimanale;
- controllare quante persone hanno rivisto più volte una Story;
- visualizzare anteprime delle Stories altrui senza risultare visibili;
- utilizzare nuovi font per la biografia del profilo;
- accedere a icone personalizzate dell’app;
- pubblicare post senza mostrarli nel feed dei follower;
- fissare un numero maggiore di post in evidenza sul profilo;
- creare liste aggiuntive oltre alla funzione “Amici Stretti”.
Facebook Plus: focus su Stories e personalizzazione
Anche Facebook introdurrà una versione premium con strumenti dedicati soprattutto alle Stories e all’esperienza utente.
Tra le funzioni annunciate figurano:
- icone personalizzate per Facebook e Messenger;
- Stories con durata estesa di 48 ore;
- nuove “Super Reazioni” per interagire con i contenuti;
- ricerca avanzata tra gli utenti che hanno visualizzato una Story;
- statistiche sui rewatch delle Stories;
- visualizzazione anonima delle anteprime delle Stories pubblicate da altri utenti.
WhatsApp Plus: più personalizzazione e gestione chat
Per WhatsApp, invece, il piano Plus punterà principalmente sulla personalizzazione dell’applicazione e sulla gestione delle conversazioni.
Gli utenti potranno avere accesso a:
- sticker esclusivi;
- nuovi loghi e icone dell’app;
- temi grafici aggiuntivi;
- suonerie personalizzabili;
- possibilità di fissare oltre 20 chat in alto;
- strumenti avanzati per organizzare la lista contatti.
L’introduzione dei nuovi piani rappresenta un ulteriore passo di Meta verso servizi premium a pagamento, sempre più orientati a offrire funzioni avanzate e strumenti esclusivi agli utenti delle proprie piattaforme social.