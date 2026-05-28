Il Napoli avrebbe individuato il successore di Antonio Conte. Il club azzurro, infatti, avrebbe raggiunto un accordo con Massimiliano Allegri, pronto a diventare il nuovo allenatore della squadra in vista della prossima stagione.

L’intesa tra le parti sarebbe stata definita nelle ultime ore sulla base di un contratto della durata di due anni. Restano ora da completare gli ultimi passaggi formali prima dell’annuncio ufficiale.

Da sistemare gli aspetti burocratici

Prima della firma definitiva, dovrà essere risolta la situazione contrattuale che lega ancora Allegri al Milan. Solo dopo la definizione degli aspetti burocratici potrà arrivare la formalizzazione dell’accordo con il Napoli.

L’ex tecnico rossonero sarebbe quindi pronto a iniziare una nuova esperienza in Serie A sulla panchina partenopea, raccogliendo l’eredità lasciata da Antonio Conte.

Napoli pronto al nuovo corso tecnico

La società azzurra punta così su un allenatore di grande esperienza e dal profilo internazionale per aprire un nuovo ciclo. Allegri, nel corso della sua carriera, ha conquistato numerosi trofei in Italia ed è considerato uno dei tecnici più vincenti del calcio italiano degli ultimi anni.

L’ufficialità potrebbe arrivare dopo la conclusione delle ultime pratiche amministrative legate alla separazione con il Milan.