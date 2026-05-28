Un ragazzo di 17 anni è stato arrestato dai carabinieri del Nucleo Operativo a Nocera Superiore dopo essere stato sorpreso mentre cedeva una dose di cocaina a un giovane assuntore. Il minorenne è stato successivamente trasferito in un centro di prima accoglienza.

L’operazione, coordinata dal sostituto procuratore Roberto Lenza della Procura per i Minorenni di Salerno, è scattata nei giorni scorsi durante un’attività di controllo sul territorio.

Secondo quanto emerso, il giovane sarebbe stato colto in flagranza mentre consegnava circa mezzo grammo di cocaina. Durante la successiva perquisizione, i militari gli avrebbero trovato addosso altre sei dosi della stessa sostanza e circa cento euro in contanti, ritenuti presumibile provento dell’attività di spaccio. Droga e denaro sono stati sequestrati.

Il 17enne, difeso dall’avvocato Giacomo Morrone, comparirà nelle prossime ore davanti al giudice per l’interrogatorio di garanzia. Sarà poi l’autorità giudiziaria a decidere l’eventuale applicazione di una misura più restrittiva.

Resta alta l’attenzione della Procura minorile sul territorio dell’Agro nocerino-sarnese, dove negli ultimi mesi sono state numerose le operazioni che hanno coinvolto ragazzi giovanissimi, sia nell’ambito dello spaccio di stupefacenti che in episodi di violenza giovanile.