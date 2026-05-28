Il decreto del Presidente della Repubblica segnerebbe uno dei passaggi istituzionali più delicati per la città.

Il provvedimento del Governo

La pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica che sancirebbe lo scioglimento del Consiglio comunale di Pagani rappresenterebbe uno dei momenti più delicati della recente storia amministrativa cittadina. Secondo quanto emergerebbe dagli atti prefettizi e ministeriali, il provvedimento troverebbe fondamento in un quadro ritenuto di forte compromissione della macchina amministrativa da parte di interessi riconducibili alla criminalità organizzata.

Nelle relazioni trasmesse al Ministero dell’Interno si farebbe riferimento a un sistema di condizionamento progressivo degli apparati pubblici e delle dinamiche economiche locali, in un territorio storicamente segnato dalla presenza della criminalità. Particolarmente pesante sarebbe anche il quadro economico-finanziario dell’ente, con una situazione debitoria ritenuta significativa e collegata, secondo gli atti, non soltanto a difficoltà gestionali ma anche a modalità amministrative considerate distorte.

Le contestazioni sugli appalti e sulla gestione amministrativa

Tra gli aspetti più delicati vi sarebbero presunti episodi di condizionamento elettorale e criticità nella gestione di alcuni settori strategici dell’ente, in particolare quelli legati ai servizi pubblici e agli affidamenti. Gli ispettori ministeriali segnalerebbero il ricorso ad affidamenti diretti e proroghe tecniche ritenute irregolari, che avrebbero favorito soggetti considerati vicini ad ambienti criminali. Le relazioni parlerebbero inoltre di una sostanziale assenza di controllo politico e amministrativo nei comparti maggiormente esposti al rischio infiltrativo, evidenziando presunte interferenze nelle procedure pubbliche e rapporti opachi tra apparato amministrativo e interessi privati.

L’arrivo della commissione straordinaria avrebbe ora l’obiettivo di ripristinare condizioni di legalità amministrativa, interrompere i collegamenti ritenuti anomali tra pubblico e privato e avviare un percorso di risanamento economico e istituzionale per il Comune di Pagani.

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