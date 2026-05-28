Ancora una tragedia sulle strade del Vesuviano. Un ragazzo di 22 anni, originario di San Giuseppe Vesuviano, ha perso la vita nel pomeriggio di ieri in un drammatico incidente avvenuto a Poggiomarino, lungo via Tortorelle.

Secondo una prima ricostruzione, il giovane era in sella al proprio scooter quando, per cause ancora in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo del mezzo andando a schiantarsi violentemente contro un palo della pubblica illuminazione.

L’impatto è stato molto violento. Alcuni residenti e automobilisti presenti in zona hanno immediatamente allertato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno tentato di salvare il 22enne, apparso sin da subito in condizioni gravissime. Trasportato d’urgenza in ospedale, il ragazzo è morto poco dopo il ricovero a causa delle ferite riportate.

La notizia si è rapidamente diffusa tra Poggiomarino e San Giuseppe Vesuviano, lasciando sgomenti amici, parenti e conoscenti.

Le forze dell’ordine hanno avviato tutti gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Lo scooter è stato posto sotto sequestro e saranno analizzate eventuali immagini di videosorveglianza presenti nella zona, oltre alle testimonianze raccolte nelle ore successive allo schianto.

Non si esclude alcuna ipotesi: gli investigatori stanno verificando se il giovane abbia perso autonomamente il controllo del mezzo oppure se vi siano stati fattori esterni che abbiano contribuito all’incidente.

L’ennesima tragedia che riaccende i riflettori sulla sicurezza stradale nel territorio vesuviano, dove negli ultimi mesi si sono registrati numerosi incidenti, spesso con conseguenze mortali soprattutto tra i più giovani.