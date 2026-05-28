Si accende la polemica al porto di Salerno tra gli operatori del noleggio con conducente e la gestione degli ingressi nell’area portuale. L’associazione Acncc ha annunciato la presentazione di un esposto alla Guardia di Finanza e di una segnalazione indirizzata alle istituzioni locali per fare chiarezza sui pagamenti richiesti agli autisti a ogni accesso nello scalo.

Al centro della contestazione vi sarebbe un contributo economico che, secondo quanto riferito dagli operatori del settore, arriverebbe fino a 25 euro per singolo ingresso. Una somma che, sempre secondo la denuncia, verrebbe riscossa in contanti attraverso ricevute cartacee considerate poco dettagliate e senza la possibilità di utilizzare strumenti elettronici di pagamento.

“Serve chiarezza sulla natura del pagamento”

L’associazione sostiene che non sarebbe chiaro a quale titolo venga richiesto il versamento e chiede di verificare se esistano atti amministrativi, concessioni o regolamenti ufficiali che autorizzino tale procedura.

Gli operatori evidenziano inoltre una disparità di trattamento rispetto ai taxi, che svolgono un servizio analogo di trasporto passeggeri ma che, stando alla segnalazione, non sarebbero soggetti allo stesso sistema di pagamento per l’accesso al porto.

Secondo Acncc, la pratica andrebbe avanti da tempo e avrebbe prodotto un peso economico significativo per le aziende del comparto, incidendo sui costi operativi quotidiani.

Nel mirino la gestione degli accessi allo scalo

Tra i punti sollevati dall’associazione vi è anche il richiamo alle norme che disciplinano l’accesso nelle aree portuali. Gli Ncc sostengono infatti di operare già attraverso autorizzazioni previste dal Codice della Navigazione e contestano l’eventuale presenza di ulteriori oneri non chiaramente regolamentati.

La questione riguarda quindi la legittimità delle somme richieste e la trasparenza delle modalità di riscossione adottate all’interno dello scalo salernitano.

Nel frattempo, secondo quanto riferito dagli operatori, anche l’Autorità Portuale avrebbe avviato verifiche interne chiedendo chiarimenti al soggetto concessionario incaricato della gestione degli accessi.

Gli operatori: “Rischio per la competitività del servizio”

Nella nota diffusa dall’associazione di categoria si sottolinea come la situazione possa avere ripercussioni sulla competitività del servizio Ncc all’interno del porto commerciale e turistico di Salerno.

La richiesta avanzata alle istituzioni è quella di definire regole uniformi e criteri trasparenti per tutte le categorie che operano nell’area portuale, evitando differenze considerate penalizzanti per il settore.

L’esposto dovrebbe essere depositato nelle prossime ore e punta a chiarire sia la natura giuridica dei pagamenti richiesti sia l’eventuale esistenza di provvedimenti ufficiali che ne disciplinino l’applicazione.