Prestigioso riconoscimento nazionale per il progetto di telemedicina e rete sociosanitaria digitale dell’azienda sanitaria salernitana

Il prestigioso riconoscimento nazionale

L’ASL Salerno conquista il primo posto al premio “Innovazione Digitale in Sanità 2026”, promosso dall’Osservatorio Sanità Digitale del Politecnico di Milano, confermandosi tra le esperienze più avanzate del panorama nazionale nel campo della telemedicina e della sanità digitale.

Il riconoscimento, nato per valorizzare i migliori progetti innovativi sviluppati dalle aziende sanitarie italiane, quest’anno era dedicato ai servizi digitali rivolti ai cittadini e premiava le realtà capaci di utilizzare la tecnologia come leva concreta di innovazione, accessibilità e miglioramento dell’assistenza sanitaria.

L’azienda sanitaria guidata dal direttore generale Gennaro Sosto si è classificata al primo posto davanti ad altre importanti realtà nazionali grazie al progetto di riconfigurazione della rete sociosanitaria digitale provinciale. Il modello comprende 140 Ambulatori Virtuali di Comunità già attivati, 55 Case di Telemedicina, 700 facilitatori digitali e un Virtual Community Hospital, centrale clinico-operativa della rete aziendale.

Un modello avanzato di telemedicina territoriale

La rete realizzata dall’ASL Salerno rappresenta uno dei modelli più avanzati in Italia per quanto riguarda la sanità territoriale digitale, con l’obiettivo di garantire prossimità delle cure, continuità assistenziale e accesso equo ai servizi sanitari anche nelle aree interne e più disagiate della provincia.

Alla selezione nazionale hanno partecipato numerosi progetti provenienti da tutta Italia. Dopo una prima valutazione tecnica, soltanto quattro realtà sono approdate alla finale del convegno ufficiale del Politecnico di Milano, dove una giuria qualificata ha premiato il progetto dell’ASL Salerno, davanti al Policlinico Campus Bio-Medico di Roma, all’AUSL di Ferrara e all’IRCCS di Reggio Emilia.

“La telemedicina è oggi la vera chiave di volta del nuovo Servizio Sanitario Nazionale e questo riconoscimento dimostra quanto il lavoro svolto venga considerato un modello a livello nazionale”, ha dichiarato Gennaro Sosto, sottolineando come l’innovazione tecnologica rappresenti una straordinaria opportunità per ripensare i processi di cura e migliorare l’assistenza ai cittadini.

Sulla stessa linea anche il direttore della UOC Governance dei Processi di Telemedicina e IA, Antonio Coppola, che ha evidenziato il lavoro svolto dai professionisti coinvolti nella costruzione della rete sociosanitaria digitale aziendale. Il premio ottenuto dal Politecnico di Milano consolida così il ruolo dell’ASL Salerno come punto di riferimento nazionale nella sanità digitale e nella telemedicina applicata ai servizi territoriali.

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