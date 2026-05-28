Preoccupazione per il futuro dell’Azienda Ospedaliera Universitaria San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona. Il Nursind di Salerno ha inviato una lettera al governatore della Regione Campania, Roberto Fico, chiedendo di accelerare sulla nomina del nuovo direttore generale dell’azienda ospedaliera universitaria salernitana.

Secondo il sindacato, l’assenza di una guida stabile starebbe provocando rallentamenti nella governance aziendale, con conseguenze dirette sull’organizzazione interna e sulle attività assistenziali.

“La situazione del Ruggi non consente ulteriori attese – dichiara il segretario generale del Nursind Salerno, Biagio Tomasco –. Serve immediatamente un direttore generale che conosca a fondo le criticità dell’azienda e che sia in grado di assumere decisioni chiare e coraggiose”.

Nel documento inviato alla Regione vengono evidenziate diverse problematiche ancora irrisolte: dalla ridefinizione dell’Atto Aziendale ai rapporti con l’Università, passando per la riorganizzazione del management interno e la revisione degli organici.

“È indispensabile avviare una programmazione seria e concreta che rimetta il Ruggi al centro della sanità campana”, sottolinea Adriano Cirillo, segretario amministrativo del sindacato.

Il Nursind richiama inoltre l’attenzione sulla necessità di migliorare il coordinamento con l’ASL Salerno, evitando sovrapposizioni organizzative e duplicazioni di servizi sul territorio provinciale.

I rappresentanti sindacali parlano di un clima di crescente difficoltà per il personale sanitario, costretto a lavorare tra carenze e incertezze organizzative che rischiano di incidere anche sulla qualità dell’assistenza ai cittadini.

“Non si può continuare a navigare a vista – affermano i delegati Rsu provinciali del Nursind –. Occorre una guida autorevole, trasparente e capace di restituire fiducia ai lavoratori e all’utenza”.

Da qui l’appello finale rivolto al governatore Fico affinché venga individuata al più presto una figura stabile alla guida del Ruggi, considerato un presidio strategico per l’intera sanità provinciale e regionale.