Dolore a Sant’Egidio del Monte Albino per la scomparsa di Antonio Raiola, venuto a mancare all’età di 45 anni dopo aver combattuto contro un brutto male che lo aveva colpito poco tempo fa.

La notizia della sua morte ha profondamente colpito la comunità cittadina, dove Antonio era conosciuto e stimato. In tanti, nelle ultime ore, stanno manifestando vicinanza e affetto alla famiglia, sconvolta da una perdita tanto improvvisa quanto dolorosa.

A darne il triste annuncio la moglie Immacolata De Martino, i figli Raffaele e Nicolò, la sorella Cristina, i suoceri Antonino De Martino e Fiorina Sicignano, i cognati Domenico, Gianluigi, Roberto e Alessandro, le cognate Nicoletta e Imma, insieme agli zii e a tutti i parenti.

Una vita spezzata troppo presto, che lascia un grande vuoto tra familiari, amici e quanti gli hanno voluto bene.

La redazione esprime le più sentite condoglianze alla famiglia Raiola-De Martino per il grave lutto.