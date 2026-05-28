Solidarietà. L’associazione guidata da Camillo Auricchio punta a completare la nuova sede operativa destinata all’assistenza delle famiglie fragili

L’appello alla solidarietà

Scafati. Un appello per completare un nuovo spazio dedicato all’accoglienza e all’assistenza sociale. È quello lanciato da Camillo Auricchio, presidente dell’associazione Curam Civitatis, che ha avviato una raccolta fondi per ultimare la nuova sede operativa di Scafati, situata in via Luigi Cavallaro, nei pressi dell’uscita autostradale. I locali, concessi in comodato d’uso gratuito, rappresentano un importante passo avanti per le attività dell’associazione, da oltre diciotto anni impegnata nel sostegno alle famiglie e alle persone indigenti non solo di Scafati, ma dell’intero territorio dell’Agro.

Un aiuto concreto alle famiglie

Nel corso degli anni Curam Civitatis ha costruito una rete di assistenza sociale basata sulla vicinanza alle persone in difficoltà e sulla collaborazione con il Banco Alimentare, diventando un punto di riferimento per numerosi nuclei familiari del territorio. Per la prima volta, però, l’associazione ha deciso di chiedere direttamente un sostegno economico alla cittadinanza, con l’obiettivo di completare gli spazi destinati alle attività di accoglienza, distribuzione alimentare e supporto sociale. L’iniziativa punta a rafforzare ulteriormente la presenza solidale sul territorio e a garantire servizi sempre più efficienti alle fasce più fragili della popolazione.

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