Tragedia nel pomeriggio lungo la Costiera Amalfitana, dove un uomo originario della provincia di Salerno ha perso la vita dopo essere precipitato al di sotto della Statale 163 Amalfitana, nel tratto compreso tra Erchie e Capo d’Orso.

Secondo le prime ricostruzioni, il 36enne avrebbe parcheggiato la propria moto in una delle aree panoramiche che affacciano sul mare per poi oltrepassare la barriera di protezione e raggiungere la zona rocciosa sottostante.

L’allarme e le ricerche

A far scattare i soccorsi sarebbe stata una giovane donna presente nella zona, che avrebbe immediatamente chiesto l’intervento delle forze dell’ordine dopo essersi accorta della situazione.

Sul posto sono arrivati in pochi minuti i carabinieri della stazione di Maiori, che hanno coordinato le operazioni di ricerca insieme ai vigili del fuoco, alla Guardia Costiera e ai sanitari del 118.

Per individuare il disperso sono stati impiegati anche un elicottero, motovedette e gommoni di soccorso. Alle operazioni ha preso parte pure un’unità navale della Guardia di Finanza.

Il corpo ritrovato nella scogliera

Dopo le ricerche, il corpo dell’uomo è stato individuato tra gli scogli al di sotto del costone roccioso. Il recupero si è rivelato particolarmente complesso a causa della conformazione dell’area ed è stato effettuato dai sommozzatori dei Vigili del Fuoco.

Per il 36enne non c’era ormai più nulla da fare.

Indagini in corso sulla dinamica

La dinamica dell’accaduto è ora al vaglio dei carabinieri, che stanno raccogliendo testimonianze e verificando tutti gli elementi utili a chiarire quanto avvenuto.

Tra gli aspetti oggetto di accertamento vi sono anche le condizioni in cui è stata ritrovata la motocicletta dell’uomo, parcheggiata con il bloccasterzo inserito, e il telefono cellulare rinvenuto sul mezzo.

Particolarmente importante potrebbe risultare la testimonianza della ragazza che ha dato l’allarme e che avrebbe assistito ai momenti precedenti alla tragedia.