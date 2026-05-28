A Vietri sul Mare torna al centro del dibattito pubblico il tema del decoro urbano e della gestione dei servizi comunali. A riaccendere la discussione è stato un intervento del sindaco Giovanni De Simone, che attraverso i social ha espresso forte preoccupazione per le condizioni riscontrate in alcune zone del territorio cittadino.

Il primo cittadino ha parlato apertamente di episodi di incuria, accumuli di rifiuti e aree lasciate in stato di abbandono, annunciando verifiche immediate per accertare eventuali responsabilità nella gestione dei servizi e della manutenzione urbana.

Il messaggio del sindaco

Nel lungo sfogo pubblicato online, De Simone ha definito “inaccettabili” le immagini relative ad alcune situazioni presenti sul territorio comunale, sottolineando come tali condizioni rappresentino un danno per l’immagine del paese e per i cittadini che rispettano le regole.

Il sindaco ha inoltre evidenziato gli sforzi sostenuti dall’amministrazione comunale negli ultimi anni per garantire servizi efficienti, salvaguardare i livelli occupazionali e mantenere standard adeguati di vivibilità e decoro urbano.

Parole particolarmente dure sono state rivolte a chi, secondo il primo cittadino, non avrebbe assicurato il livello di efficienza richiesto nella gestione delle attività e degli interventi sul territorio.

Convocazione urgente degli uffici comunali

Per affrontare la situazione, il sindaco ha annunciato la convocazione urgente degli uffici competenti con l’obiettivo di fare chiarezza sulle criticità segnalate e individuare eventuali responsabilità amministrative o operative.

De Simone ha chiesto un cambio di passo immediato, ribadendo la necessità di garantire maggiore attenzione alla cura degli spazi pubblici e al rispetto dell’immagine della città.

Si riapre il confronto sulla gestione del territorio

Le dichiarazioni del sindaco hanno rapidamente alimentato il confronto politico e cittadino, riportando al centro dell’attenzione questioni legate alla manutenzione urbana, alla raccolta dei rifiuti e all’organizzazione dei servizi comunali.

Il tema del decoro resta infatti particolarmente sensibile in una località come Vietri sul Mare, meta turistica della Costiera Amalfitana e punto di riferimento per migliaia di visitatori ogni anno.