Mattinata di disagi lungo l’Autostrada A2 del Mediterraneo, dove un camion che trasportava angurie ha perso parte del carico nei pressi dello svincolo di Battipaglia. L’episodio si è verificato poco dopo le 10 nella curva d’ingresso dell’autostrada e solo per circostanze fortunate non si sono registrati incidenti o conseguenze per gli automobilisti che sopraggiungevano dietro il mezzo pesante.

Secondo le prime ricostruzioni, alcune cassette contenenti la merce sarebbero finite sulla carreggiata dopo il cedimento del carico, probabilmente non fissato in maniera adeguata al tir.

Nessun ferito ma traffico rallentato

Le auto che seguivano il camion sono riuscite a evitare l’impatto con le cassette disperse sulla strada. L’episodio ha comunque provocato rallentamenti e momenti di forte apprensione in un tratto già interessato dall’aumento del traffico per il ponte del 2 giugno.

L’ultimo fine settimana di maggio rappresenta infatti il primo grande banco di prova della mobilità estiva, con milioni di persone in viaggio verso località balneari e mete turistiche.

Anas: previsti 45 milioni di spostamenti

Per il lungo weekend della Festa della Repubblica, Anas stima circa 45 milioni di spostamenti sull’intera rete stradale e autostradale italiana tra oggi e martedì 2 giugno.

Particolarmente interessate saranno le direttrici verso il mare, soprattutto lungo le coste tirreniche, joniche e adriatiche. Tra le arterie considerate più trafficate figurano proprio l’A2 Autostrada del Mediterraneo, la Statale 18 Tirrena Inferiore e le principali vie di collegamento verso Calabria, Basilicata e Sicilia.

L’amministratore delegato di Anas, Claudio Andrea Gemme, ha spiegato che per il ponte è stato predisposto un piano straordinario di monitoraggio della viabilità con presidi rafforzati e controlli continui lungo tutta la rete.

Sorveglianza rafforzata e stop ai mezzi pesanti

Durante il weekend saranno operative oltre 2.500 unità di personale Anas tra tecnici, operatori e addetti alla gestione della circolazione, supportati dalle sale operative territoriali attive 24 ore su 24.

Previsti anche i consueti blocchi alla circolazione dei mezzi pesanti:

sabato 30 maggio dalle 9 alle 14;

domenica 31 maggio dalle 9 alle 22;

martedì 2 giugno dalle 7 alle 22.

Secondo le previsioni, i flussi di rientro verso le grandi città inizieranno già dal 1° giugno, con un’intensificazione del traffico nella giornata del 2 giugno lungo le principali autostrade del Sud e sulle arterie costiere.