Il Tribunale del Riesame di Salerno ha confermato le ordinanze di custodia cautelare emesse nell’ambito dell’inchiesta coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia salernitana su un presunto traffico di stupefacenti collegato al clan Fezza-De Vivo.

L’indagine, condotta dalla Guardia di Finanza sotto il coordinamento del procuratore Raffaele Cantone e del pubblico ministero antimafia Elena Guarino, riguarda una rete ritenuta operativa tra le province di Salerno e Avellino.

Respinti tutti i ricorsi degli indagati

Davanti ai giudici del Tribunale della Libertà sono state esaminate le posizioni di Mario D’Angelo, Raffaele Taddio, El Naggar Omar e Gianluca Alfieri, tutti destinatari delle misure cautelari eseguite nelle scorse settimane.

Gli indagati, assistiti dai rispettivi legali difensori, avevano presentato ricorso contro i provvedimenti restrittivi chiedendone l’annullamento o la modifica.

Il Riesame ha però rigettato tutte le istanze, ritenendo sussistenti gli elementi cautelari e il quadro indiziario contestato dalla Procura antimafia.

La posizione di Mario D’Angelo

Tra le figure considerate centrali dagli investigatori vi è Mario D’Angelo, indicato come presunto referente dell’organizzazione.

Secondo l’ipotesi accusatoria, avrebbe avuto un ruolo di coordinamento nelle attività di spaccio attive tra il Serinese e l’Agro nocerino-sarnese.

Gli inquirenti ritengono inoltre che, dopo un importante sequestro di hashish effettuato a Santa Lucia di Serino, D’Angelo si sarebbe trasferito a Scafati nel tentativo di allontanarsi dall’attenzione investigativa.

Nelle valutazioni cautelari avrebbe inciso anche la presunta decisione dell’uomo di lasciare l’Italia per raggiungere Dubai, portando con sé somme di denaro considerate dagli investigatori riconducibili alle attività illecite contestate.

Riflettori anche su Gianluca Alfieri

Particolare attenzione investigativa riguarda anche Gianluca Alfieri, 25 anni, amministratore unico del Gruppo Alfieri SVP con sede a Milano.

Attualmente detenuto nel carcere di Avellino, Alfieri si è avvalso della facoltà di non rispondere durante l’interrogatorio.

Secondo la ricostruzione accusatoria, avrebbe svolto un ruolo legato alla gestione economica dell’organizzazione, occupandosi della contabilità interna e del controllo dei crediti derivanti dal traffico di droga.

Gli investigatori ritengono che alcuni elementi emersi nell’indagine presentino analogie con altri procedimenti già avviati nei confronti dello stesso Alfieri, in particolare nell’ambito di presunte operazioni legate a crediti d’imposta fittizi.

L’inchiesta della Dda di Salerno

L’attività investigativa della Direzione Distrettuale Antimafia punta a ricostruire una presunta rete di distribuzione di sostanze stupefacenti ritenuta vicina al clan Fezza-De Vivo, storico gruppo camorristico radicato tra le province di Salerno e Avellino.

Attraverso le indagini della Guardia di Finanza sarebbe stata delineata un’organizzazione articolata con basi operative nell’Irpinia e nel Salernitano.

Il procedimento resta nella fase delle indagini preliminari e le posizioni degli indagati saranno ulteriormente valutate nel corso dell’iter giudiziario, nel rispetto del principio di presunzione di innocenza previsto dall’ordinamento.