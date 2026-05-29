Commissioni e confronti istituzionali lungo l’alveo nocerino comune per affrontare le criticità ambientali del territorio.

Sopralluoghi e verifiche sul territorio

Riflettori puntati sul fiume Sarno e sul Rio Sguazzatorio nel corso di una giornata dedicata a commissioni, confronti istituzionali e sopralluoghi lungo l’alveo nocerino comune. Al centro dell’attenzione tornano le criticità ambientali che interessano il sistema fluviale e la sicurezza del territorio.

Alla giornata di verifiche ha preso parte anche l’assessore regionale all’Ambiente della Regione Campania, Claudia Pecoraro, intervenuta sul tema delle problematiche legate alla gestione del corso d’acqua e dei suoi affluenti.

Focus sul Rio Sguazzatorio

Particolare attenzione è stata riservata al Rio Sguazzatorio, considerato uno dei punti più delicati dal punto di vista ambientale e idraulico. Tra i temi affrontati figurano la manutenzione degli alvei, la prevenzione del rischio esondazioni e gli interventi necessari per migliorare le condizioni del reticolo fluviale collegato al fiume Sarno.

Durante gli incontri si è discusso anche delle possibili strategie da mettere in campo per garantire maggiore sicurezza e tutela ambientale, con l’obiettivo di programmare azioni concrete per il sistema fluviale cittadino.

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Luigi D'Antuono

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