Operazione antidroga della Polizia di Stato tra Scafati e Pompei. Gli agenti della Squadra Investigativa del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Pompei hanno sequestrato marijuana e hashish nel corso di due distinti interventi finalizzati al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti.

Una delle operazioni è stata eseguita proprio a Scafati, dove i poliziotti hanno effettuato una perquisizione all’interno di un appartamento nella disponibilità di un uomo già noto alle forze dell’ordine per precedenti specifici.

Durante i controlli sono stati rinvenuti circa 142 grammi di marijuana e 7 grammi di hashish, oltre a materiale ritenuto utile per le indagini.

Per l’uomo è scattata la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Nocera Inferiore con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Le attività rientrano nel piano di intensificazione dei controlli disposto dal Commissariato di Pompei per contrastare il traffico e lo spaccio di droga sul territorio.