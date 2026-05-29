Avrebbero presentato certificazioni e attestati ritenuti non autentici per ottenere punteggi più elevati nelle graduatorie scolastiche e accedere così a incarichi retribuiti negli istituti pubblici. È questa l’ipotesi al centro di un’inchiesta coordinata dalla Procura di Roma che coinvolge 62 persone, molte delle quali residenti in Campania.

Gli indagati devono rispondere, a vario titolo, di falso ideologico in atti pubblici, truffa aggravata e tentata truffa ai danni dello Stato.

Coinvolti anche cittadini della provincia di Salerno

Nel fascicolo dell’indagine figurano anche cinque persone residenti nel Salernitano, in particolare nei comuni di Battipaglia, Serre, Vietri sul Mare, Nocera Inferiore e Sarno.

Tra i destinatari degli accertamenti risultano inoltre numerosi residenti dell’Avellinese: secondo quanto emerso, sarebbero 36 le persone coinvolte in quell’area della Campania.

Nel mirino graduatorie Ata e Gps

Secondo la ricostruzione degli investigatori, tra il 2021 e il 2024 gli indagati avrebbero dichiarato il possesso di titoli di studio o certificazioni false utilizzate per l’inserimento nelle graduatorie Ata e Gps.

L’obiettivo sarebbe stato quello di incrementare il punteggio personale e migliorare la posizione nelle liste utili per ottenere supplenze e incarichi nelle scuole statali, come riporta “Il Mattino“.

In questo modo, sempre secondo l’accusa, alcuni candidati sarebbero riusciti a ottenere contratti di lavoro e relative retribuzioni grazie a documentazione ritenuta irregolare.

Danno erariale da oltre un milione di euro

L’inchiesta ipotizza un danno economico complessivo per lo Stato superiore a un milione e mezzo di euro.

Gli approfondimenti della polizia giudiziaria si starebbero concentrando anche sugli istituti scolastici che avrebbero rilasciato o certificato i titoli contestati. Tra le strutture finite sotto osservazione vi sarebbero scuole situate nel Casertano e nella provincia di Cosenza.

Le indagini proseguono ora per chiarire eventuali ulteriori responsabilità e verificare la posizione di tutti i soggetti coinvolti nel presunto sistema di falsificazione dei titoli.