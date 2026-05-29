Paura e rabbia a Castel San Giorgio, dove nella serata di lunedì alcuni ladri si sarebbero introdotti in un’abitazione situata nella zona adiacente al supermercato Lidl.

Secondo il racconto della proprietaria, il furto sarebbe avvenuto nella fascia oraria compresa tra le 19 e le 21.30, in un momento in cui l’area era ancora frequentata da automobilisti e pedoni per la presenza delle attività commerciali aperte.

A rendere ancora più grave l’episodio sarebbe stato il trattamento riservato agli animali presenti nell’abitazione. Nel tentativo di fuggire, infatti, i malviventi avrebbero colpito i cani della famiglia.

La vittima del furto ha lanciato anche un appello ai cittadini e ai residenti della zona, chiedendo a chiunque fosse transitato in quell’orario di segnalare eventuali movimenti sospetti, rumori o persone notate nei pressi dell’abitazione.

Sull’episodio potrebbero ora essere acquisiti anche eventuali filmati delle telecamere presenti nella zona per cercare di risalire ai responsabili.

Redazione