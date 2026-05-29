Crudeltà e indignazione a Nocera Superiore, dove una mamma gatta con i suoi cuccioli è stata trovata abbandonata all’interno di uno scatolone nei pressi della stazione ferroviaria.

A salvare gli animali è stata una cittadina che, accortasi della loro presenza sotto il sole e con temperature elevate, ha immediatamente lanciato l’allarme.

Secondo quanto denunciato dalla donna, i gattini sarebbero stati lasciati vicino ai binari chiusi in una scatola di cartone, esposti al caldo torrido delle ultime ore.

“Quale cervello può arrivare a concepire il pensiero di prendere una mamma gatta con tutti i cuccioli e chiuderli in uno scatolo di cartone, per poi lasciarli al sole con 30 gradi nei pressi dei binari?”, scrive la ragazza in un duro sfogo social.

La cittadina ha poi ricordato l’importanza della sterilizzazione degli animali domestici, definendo quanto accaduto “un gesto di una crudeltà inaudita”.

I piccoli felini sono stati presi in cura dall’Gli Amici di Oreo ODV, che si sta occupando della loro assistenza e messa in sicurezza.