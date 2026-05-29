Incidente stradale avvenuto poco fa in via Giovanni Falcone, a Sant’Egidio del Monte Albino, dove uno scooter con a bordo due ragazzi si è schiantato contro un’auto che lo precedeva.
Secondo le prime informazioni, il mezzo a due ruote avrebbe impattato violentemente contro la parte posteriore della vettura, finendo praticamente sul cofano posteriore del veicolo.
Ad avere la peggio sarebbero stati i due giovani a bordo dello scooter. Sul posto sono stati immediatamente allertati i soccorsi, giunti in questi minuti per prestare le prime cure ai feriti.
Ancora da chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto. Seguiranno eventuali aggiornamenti sulle condizioni dei coinvolti e sugli accertamenti delle forze dell’ordine.
Redazione