Appalti ritenuti opachi, presunte interferenze della criminalità organizzata nella gestione amministrativa e rapporti considerati critici tra esponenti politici, funzionari comunali e ambienti legati ai clan. È questo il quadro delineato nelle motivazioni che hanno portato allo scioglimento del Consiglio comunale di Pagani per infiltrazioni mafiose.

Il provvedimento del Viminale descrive una situazione definita di forte compromissione amministrativa, evidenziando presunti episodi di “mala gestio” e criticità nella gestione di diversi settori dell’ente di Palazzo San Carlo.

Gli accertamenti del Ministero dell’Interno

Secondo quanto emerge dagli atti, al centro delle verifiche della commissione d’accesso non ci sarebbero soltanto i rapporti con ambienti riconducibili a soggetti già coinvolti in inchieste giudiziarie, ma anche numerose vicende amministrative considerate irrisolte da anni.

Tra queste viene richiamata anche la questione relativa al fondo Criscuolo, occupato da decenni da componenti della famiglia legata a Gioacchino D’Aria Petrosino, conosciuto come “Sparaspara”, pregiudicato paganese già noto alle cronache giudiziarie.

Secondo la ricostruzione contenuta negli atti, il Comune avrebbe sottoscritto in passato un accordo transattivo ritenuto particolarmente favorevole agli occupanti, rinunciando a perseguire pienamente l’interesse pubblico in cambio della cessione di appartamenti e di un corrispettivo economico.

Nel mirino anche abusi edilizi e gestione del territorio

La relazione ministeriale richiama inoltre presunte carenze nell’azione di contrasto ad alcuni abusi edilizi collegati a soggetti ritenuti vicini ai clan locali.

Un ruolo centrale, secondo quanto ricostruito, sarebbe stato assunto dall’ufficio legale comunale guidato dalla dirigente Valeria Galasso, entrata in servizio alla fine del 2023, che avrebbe riattivato diversi procedimenti e ottenuto pronunce favorevoli davanti alla giustizia amministrativa.

Attualmente sarebbe pendente anche un giudizio davanti al tribunale di Nocera Inferiore, sezione agraria, relativo alla risoluzione contrattuale della vicenda collegata al fondo agricolo.

Il prefetto di Salerno avrebbe inoltre evidenziato ulteriori criticità emerse nel 2023 durante le ricerche di un esponente ritenuto vicino al clan locale, all’epoca latitante.

Tra gli episodi citati vi sarebbe l’autorizzazione concessa per l’installazione di paletti dissuasori davanti a un garage riconducibile allo stesso soggetto, provvedimento che secondo gli accertamenti sarebbe stato rilasciato in violazione delle norme del Codice della Strada.

I rapporti con cooperative e società finite sotto osservazione

Nella relazione trovano spazio anche i rapporti tra il Comune e alcune società operanti nel settore dei servizi, tra cui la cooperativa Pedema, ritenuta dagli investigatori vicina ad ambienti criminali collegati al clan Fezza-De Vivo.

La commissione avrebbe approfondito in particolare i legami tra la cooperativa e alcuni uffici comunali, ricostruendo rapporti amministrativi e affidamenti.

Nelle precedenti indagini erano stati coinvolti anche l’attuale sindaco Raffaele Maria De Prisco, successivamente archiviato, e l’assessore Pietro Sessa, prosciolto.

Ulteriori approfondimenti avrebbero riguardato infine il servizio di spazzamento urbano e i presunti collegamenti con soggetti vicini alla criminalità organizzata.

Intanto l’ex sindaco De Prisco, insieme a rappresentanti politici locali, avrebbe già formalizzato richiesta di accesso agli atti per esaminare integralmente la documentazione che ha portato allo scioglimento del Comune.