Saranno celebrati domani, sabato 30 maggio, alle ore 15, nella Chiesa del Sacro Cuore in Piazza Ferrovia a Salerno, i funerali di Daniele Santoriello, il 35enne deceduto tragicamente nei giorni scorsi lungo la Statale Amalfitana, nel tratto di Capo d’Orso, a Maiori.

La notizia della sua scomparsa ha profondamente colpito familiari, amici e conoscenti, sconvolti dalla tragedia avvenuta sulla Costiera Amalfitana.

L’ultimo saluto nella Chiesa del Sacro Cuore

A darne il triste annuncio sono la compagna Rossella Romano, il figlio Andrea Patrizio, il padre Luigi con la moglie Mariella, i fratelli Giovanni, Domenico e Rosario, la sorella Serena, insieme ai suoceri e a tutti i familiari.

Al termine della cerimonia religiosa, la salma sarà accompagnata al cimitero di Mercato San Severino, dove avverrà la tumulazione.

Allestita la camera ardente a Salerno

La camera ardente è stata predisposta presso la Funeral Home Alfa e Omega, in via Cappelle Superiori a Salerno, dove in queste ore numerose persone stanno raggiungendo la struttura per un ultimo saluto.