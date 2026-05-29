Parte il conto alla rovescia per la quarta edizione della rassegna culturale dedicata a identità, arte e nuove visioni

Tre giorni tra immagini, musica ed emozioni

Tre giorni di immagini, racconti, musica ed emozioni per celebrare il territorio e le sue identità. A San Valentino Torio è ormai partito il conto alla rovescia per la quarta edizione di AGRODOC 2026, la rassegna culturale che dal 28 al 30 maggio animerà la Villa Comunale con ingresso libero.

L’evento, ideato e diretto da Francesco Comunale, nasce in stretta collaborazione con RAI ed è organizzato in sinergia con l’amministrazione comunale, che sostiene la manifestazione. Anche quest’anno AGRODOC punta a trasformarsi in uno spazio di incontro tra cultura, territorio e nuove visioni contemporanee.

Cultura e identità al centro della rassegna

Attraverso linguaggi artistici capaci di raccontare il presente e immaginare il futuro, la manifestazione si conferma uno degli appuntamenti culturali più attesi del territorio. Teatro, musica, immagini e narrazioni accompagneranno il pubblico in un percorso dedicato alle identità locali e alle emozioni condivise.

La Villa Comunale di San Valentino Torio si prepara così ad accogliere una nuova edizione intensa e coinvolgente, pronta a unire arte, comunità e valorizzazione culturale in una delle rassegne più riconoscibili dell’Agro.

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