Momenti di tensione ieri sera in Piazza Bagni, dove ieri intorno alle 19 è stata rubata una Fiat Panda in una zona particolarmente affollata.

Secondo le prime ricostruzioni, durante la fuga i responsabili avrebbero urtato un’altra automobile, creando attimi di paura tra le persone presenti in piazza. Alcuni pedoni avrebbero rischiato di essere coinvolti mentre il veicolo si allontanava ad alta velocità.

La fuga verso la Statale 268

Dopo il furto, i ladri si sarebbero diretti verso l’area di Angri imboccando la SS 268. Sul caso stanno lavorando i carabinieri delle compagnie di Scafati e Angri, impegnati nella raccolta di testimonianze e nell’analisi di eventuali immagini di videosorveglianza presenti nella zona.

L’episodio ha suscitato preoccupazione tra residenti e commercianti, soprattutto perché avvenuto in piena serata e in un luogo molto frequentato.

Un altro furto durante la Festa dei Bagni

Non si tratta dell’unico episodio registrato negli ultimi giorni. Un secondo furto, sempre ai danni di una Fiat Panda, sarebbe avvenuto domenica pomeriggio durante la Festa dei Bagni.

Anche in questo caso sono in corso accertamenti per verificare eventuali collegamenti tra i due episodi e risalire agli autori dei furti.

Redazione