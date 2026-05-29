Negli ultimi giorni diversi cittadini di Nocera Inferiore stanno ricevendo sul proprio cellulare un messaggio sospetto che invita a verificare presunte infrazioni stradali attraverso un link allegato.
Il testo dell’sms fa riferimento a una presunta violazione collegata alla targa del veicolo e invita l’utente a consultare ulteriori dettagli cliccando sul collegamento presente nel messaggio.
Il Comune prende le distanze
L’amministrazione comunale di Nocera Inferiore ha chiarito di essere completamente estranea all’invio di tali comunicazioni, evidenziando come si tratti verosimilmente di un tentativo di truffa informatica finalizzato a sottrarre dati personali e sensibili agli utenti.
Il meccanismo utilizzato sarebbe quello tipico del phishing: indurre il destinatario ad aprire un link fraudolento che potrebbe portare al furto di informazioni personali, credenziali o dati bancari.
L’invito: non aprire il link
Il consiglio rivolto ai cittadini è quello di ignorare completamente il messaggio ricevuto e di non cliccare in alcun modo sul link allegato.
L’amministrazione ricorda inoltre il Vademecum Anti-Truffa diffuso nei mesi scorsi, contenente indicazioni utili per riconoscere comunicazioni sospette e difendersi dai tentativi di raggiro online.
Tra le principali raccomandazioni vi sono la verifica delle fonti ufficiali, l’attenzione ai messaggi che generano urgenza o allarme e il divieto di inserire dati personali su siti non verificati.
Come difendersi dai tentativi di phishing
In presenza di sms o email sospette, è consigliabile:
- non cliccare su link sconosciuti;
- non fornire dati personali o bancari;
- cancellare immediatamente il messaggio;
- segnalare eventuali tentativi di truffa alle autorità competenti o alla Polizia Postale.