Paura nella tarda serata di ieri a Scafati, dove ignoti hanno tentato di rubare una Jeep Renegade parcheggiata in via della Resistenza, nella sesta traversa.

Secondo il racconto del proprietario del veicolo, il tentato furto sarebbe avvenuto intorno alle 23:30. I malviventi avrebbero cercato di forzare l’auto provocando ingenti danni alla portiera, ma sarebbero stati costretti alla fuga grazie all’intervento e all’attenzione di alcuni residenti della zona.

“Grazie all’altruismo del vicinato sono scappati”, racconta il proprietario della vettura, che ha voluto ringraziare pubblicamente le persone intervenute senza però fare nomi per motivi di privacy.

L’episodio riaccende le preoccupazioni dei residenti della zona, che denunciano da tempo problemi legati alla sicurezza e alla mancanza di controlli.

“Da anni non si vedono pattuglie o posti di blocco in questa traversa”, denuncia il cittadino, sottolineando come negli ultimi mesi la zona sia diventata punto di ritrovo di gruppi di giovani che sfrecciano con motorini e compiono impennate anche in pieno giorno.

I residenti chiedono ora maggiori controlli e una presenza più costante delle forze dell’ordine, sia di giorno che nelle ore notturne, per contrastare episodi di microcriminalità e degrado urbano che, secondo quanto segnalato, starebbero aumentando nel quartiere.

Redazione