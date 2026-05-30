Ad Angri si rinnova una delle tradizioni più sentite dalla comunità cittadina. Con l’alzata del quadro di San Giovanni Battista, patrono della città, è ufficialmente iniziato il conto alla rovescia verso i solenni festeggiamenti in onore del Santo.

A un mese dalla festa patronale, il tradizionale rito ha richiamato fedeli e cittadini, segnando simbolicamente l’avvio del periodo di preparazione religiosa e civile che culminerà nelle celebrazioni dedicate a San Giovanni Battista.

Un momento carico di fede, devozione e identità comunitaria che, come ogni anno, unisce la città nel segno delle proprie radici e della propria storia. Nei prossimi giorni prenderanno il via gli appuntamenti liturgici e le iniziative legate alla festa patronale, tra gli eventi più attesi dell’anno per l’intera comunità angrese.