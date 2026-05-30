Importante traguardo per la sanità campana all’Azienda Ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino, dove è stata eseguita con successo un’innovativa procedura di ablazione della fibrillazione atriale mediante approccio cardiochirurgico robotico mini-invasivo.

L’intervento ha riguardato un paziente di 54 anni residente nel Beneventano, già sottoposto in passato a diverse procedure di elettrofisiologia transcatetere che non avevano consentito di risolvere definitivamente la patologia.

La tecnica utilizzata ha permesso ai medici di raggiungere, attraverso un accesso laterale mini-invasivo al torace e con il supporto della chirurgia robotica, aree del cuore non trattabili con le metodiche tradizionali. Grazie all’impiego della radiofrequenza è stato possibile intervenire direttamente sulle zone responsabili della fibrillazione atriale, superando i limiti degli approcci transcatetere.

Determinante il lavoro multidisciplinare che ha coinvolto l’Unità Operativa di Cardiochirurgia diretta da Brenno Fiorani, con i cardiochirurghi Mario Miele e Giulio Garofalo, l’Unità Operativa di Cardiologia guidata da Francesca Lanni e il cardiologo Felice Nappi, oltre all’équipe di Cardioanestesia e Rianimazione coordinata da Arianna Pagano e Barbara Affortunato.

L’operazione si è conclusa senza la necessità di ampie incisioni chirurgiche. Il paziente è stato estubato direttamente in sala operatoria, trasferito in reparto poche ore dopo l’intervento e dimesso già al terzo giorno post-operatorio.

«L’aspetto più innovativo – ha spiegato Fiorani – è rappresentato dalla possibilità di trattare zone del cuore che non possono essere raggiunte mediante le sole procedure di elettrofisiologia. Si tratta del primo intervento di questo tipo eseguito in Campania e di uno dei pochi realizzati in Italia».

L’utilizzo integrato della chirurgia robotica con le competenze cardiochirurgiche, elettrofisiologiche e anestesiologiche apre così nuove prospettive terapeutiche per i pazienti affetti da forme particolarmente complesse di fibrillazione atriale.