Attimi di forte apprensione nella serata di ieri nel centro di Battipaglia, dove un uomo ha creato disordini tra Piazza Madonnina e via Mazzini, costringendo all’intervento delle forze dell’ordine.

Secondo le testimonianze raccolte, il soggetto, armato di un bastone metallico, avrebbe iniziato a minacciare e intimidire alcuni passanti, generando paura tra le numerose persone presenti nella zona. La situazione avrebbe destato particolare preoccupazione quando l’uomo si sarebbe avvicinato in modo aggressivo anche ad alcuni minori.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato che, dopo un inseguimento tra le strade del centro cittadino, sono riusciti a bloccare e disarmare l’uomo. Durante le fasi concitate dell’intervento si sarebbero registrati momenti di forte tensione, con diversi cittadini che hanno assistito alla scena.

Fortunatamente non risultano feriti gravi. L’uomo è stato fermato e condotto dagli agenti per gli accertamenti del caso.

L’episodio ha riacceso il dibattito sulla sicurezza urbana nel comune della Piana del Sele. Residenti e commercianti chiedono maggiore presenza delle forze dell’ordine e controlli più frequenti nelle aree centrali della città, soprattutto nelle fasce orarie di maggiore affluenza.

Sono in corso ulteriori verifiche per ricostruire con precisione quanto accaduto e accertare le condizioni dell’uomo al momento dei fatti.