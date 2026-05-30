Bilancio importante per l’operazione straordinaria di controllo del territorio condotta dalla Polizia di Stato nella provincia di Salerno nell’ambito di un piano nazionale coordinato dal Servizio Centrale Operativo della Direzione Centrale Anticrimine.

Nel corso delle attività, svolte nelle ultime tre settimane, gli agenti della Squadra Mobile di Salerno, con il supporto dell’Ufficio Prevenzione Generale e dei Commissariati di Battipaglia, Cava de’ Tirreni, Nocera Inferiore e Sarno, hanno arrestato 26 persone, tra cui due minorenni. Altre 39 persone, di cui quattro minori, sono state denunciate a piede libero.

L’operazione ha portato anche al sequestro di sostanze stupefacenti: circa 170 grammi tra cocaina e crack e circa 30 grammi di cannabinoidi. Sul fronte del contrasto alla detenzione illegale di armi, gli agenti hanno recuperato sei armi da fuoco, comprese armi lunghe come un fucile a pompa e una carabina, oltre a numerose munizioni.

Particolare attenzione è stata rivolta anche al fenomeno del porto abusivo di armi bianche, soprattutto tra i più giovani. Durante i controlli sono stati sequestrati sette oggetti offensivi, tra cui coltelli, coltelli a serramanico e bastoni.

Complessivamente sono state identificate 4.636 persone, delle quali 138 minorenni. I controlli si sono concentrati principalmente nei quartieri cittadini e nelle aree della movida, ritenute maggiormente esposte ai fenomeni di spaccio e criminalità diffusa.

Le attività di monitoraggio e prevenzione proseguiranno nelle prossime settimane su tutto il territorio provinciale.